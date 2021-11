美 남아공 등 아프리카 8개국 여행금지 권고 지역 지정

[아시아경제 박병희 기자] 미국이 27일(현지시간) 코로나19 신종 변이 오미크론이 발생한 남아프리카 공화국 등 아프리카 8개국을 여행금지 권고 지역으로 지정했다.

미 질병통제예방센터(CDC)는 이날 남아공을 비롯해 보츠와나, 짐바브웨, 나미비아, 레소토, 에스와티니, 모잠비크, 말라위 등 8개국에 대한 여행경보를 가장 높은 '4단계 매우 높음'으로 올렸다. 국무부도 이에 맞춰 이들 8개국에 대해 여행 금지 권고를 발표했다.

앞서 조 바이든 대통령은 추수감사절 직후인 전날 성명을 내고 29일부터 남아공 등 아프리카 8개국에 대해 여행 제한 명령을 내렸다. 바이든 대통령은 "우리가 주의 깊게 가야 한다고 결정했다"며 "굉장히 우려스럽다는 것 외에는 이 변이에 대해 많은 것을 알지 못한다"고 말했다.

백악관 최고 의학 자문역인 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 이날 NBC에 출연해 '미국에 이미 오미크론이 상륙했을 수 있느냐'는 질문에 "그렇다고 해도 놀라지 않을 것"이라고 말했다.

파우치 소장은 "아직 발견되지는 않았지만, 이 정도 전파력을 갖춘 바이러스가 발생했고 감염이 확인된 벨기에와 이스라엘을 비롯한 다른 나라들에서 여행 사례가 있는 만큼 변이가 확산되는 것은 결국 기정사실"이라고 덧붙였다.

파우치 소장은 새 변이 바이러스의 전파력이 매우 강하기 때문에 아프리카 국가들에 대한 여행 금지는 시간벌기에 불과하다고도 했다.

파우치 소장은 마스크 착용을 포함해 사회적 거리두기, 실내 모임 자제 등 기본적인 생활 방역을 잘 지키고 무엇보다 백신 및 부스터샷 접종을 완료해야 변이 바이러스로부터 안전할 수 있다고 당부했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr