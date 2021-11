12월 첫째 주 3차 사전청약 시작…전국 8533가구 청약 접수

전국 12곳 8533가구 청약 접수, 3차 사전청약 신혼희망타운 총 2172가구 공급

‘힐스테이트 소사역’, ‘동대구 푸르지오 브리센트’ 등 10곳 견본주택 개관

[아시아경제 조강욱 기자] 12월 첫째 주에는 전국 12곳에서 총 8533가구(도시형생활주택?오피스텔?민간임대?신혼희망타운 포함 행복주택 제외)가 분양을 시작할 예정이다.

27일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 다음 달 1일부터 3차 사전청약 신혼희망타운이 시작된다. △과천주암(C1?C2블록) 1,421가구, △시흥하중(A1?A4블록) 751가구 총 2곳에서 진행된다.

과천주암지구는 북쪽 양재천을 경계로 서울 강남권과 맞닿아 있다. 시흥하중지구는 서해선 시흥시청역이 가깝다. 이 역사는 향후 신안산선(2024년 개통예정)과 월곶판교선(2026년 개통예정)의 환승역으로 개발된다.

사전청약 물량(2,172가구)을 제외한 대부분의 물량(5,674가구)은 오피스텔로 공급한다. 특히, 교통망 개선이 기대되는 단지들이 속속 보인다. 경기 파주운정신도시에는 ‘힐스테이트 더 운정’ 오피스텔의 청약 접수를 받는다. 이 단지는 GTX-A노선(2024년 개통예정)의 수혜가 예상된다. 대전 도안 신도시에 위치한 ‘대전 도안 센트럴 아이파크’도 청약을 진행한다. 대전 도시철도 2호선 트램역(예정) 역세권 입지를 갖췄다.

견본주택은 ‘힐스테이트 소사역’, ‘동대구 푸르지오 브리센트’, ‘스타레지스 연동’ 등 10곳에서 오픈할 예정이다. 28일에는 ‘탕정역 예미지’의 견본주택이 문을 연다. 당첨자 발표는 16곳, 계약은 11곳에서 진행된다.

1일 현대건설은 경기 파주시 운정신도시 와동동 1471-2,3번지(F1-P1?P2블록) 일대에 짓는 ‘힐스테이트 더 운정’의 청약 접수를 받는다. 지하 5층~지상 49층, 13개 동, 총 3,413가구(아파트 744가구, 주거형 오피스텔 2,669실)규모로 건립된다. 이 중 오피스텔(전용 84㎡, 147㎡)을 이 달에 우선적으로 분양한다. 단지 내 ‘신세계프라퍼티’의 새로운 커뮤니티형 쇼핑공간인 ‘스타필드 빌리지’ 첫 매장이 조성된다.

같은 날 HDC현대산업개발이 대전 도안신도시에 공급하는 주거용 오피스텔 ‘대전 도안 센트럴 아이파크’의 청약 접수를 받는다. 도안2-1지구 준주거용지에 1단지(C4블럭), 2단지(C1블럭), 3단지(C5블럭)으로 조성되며, 지하 3층~지상 최고 26층, 5개 동, 전용 84㎡, 총 377실 중 373실을 공급할 예정이다. 중심상업지구가 가깝고, 홈플러스, 롯데마트, 메가박스, 대전시립박물관 등의 다양한 쇼핑, 문화 시설도 손쉽게 이용할 수 있다.

3일 현대엔지니어링은 경기도 부천시 소사본동 65-2번지 일원에 짓는 ‘힐스테이트 소사역’의 견본주택을 개관한다. 지하 6층~지상 최고 49층, 전용면적 74~84㎡, 총 629가구로 조성된다. 지하철 1호선과 서해선을 이용할 수 있는 경기도 부천시 유일의 환승역인 소사역이 가깝다.

같은 날 대우건설은 대구 동구 효목동 430-4번지 일원에 짓는 ‘동대구 푸르지오 브리센트’의 견본주택을 개관한다. 지하 2층~지상 최고 16층, 13개 동, 전용면적 78~112㎡, 총 794가구 규모로 조성된다. 걸어서 동대구역복합환승센터를 오갈 수 있으며 대구지하철 1호선을 비롯해 KTX, SRT, 동대구터미널이 인접하다.

또 이날에는 제주 제주시 연동 276-1번지 일원에 들어서는 오피스텔 '스타레지스 연동'의 견본주택도 문을 연다. 지하 4층~지상 15층, 1개 동, 전용면적 44~84㎡ 총 140실 규모로 조성되며 테라스형 등 중소형 면적으로 설계된다. 호텔급 커뮤니티 및 컨시어지를 제공한다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr