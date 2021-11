민주노총 공공운수노조 여의도서 1만명 총궐기 대회…경찰, 즉시 수사 착수(종합)

[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 공공운수노동조합이 27일 여의도에서 총궐기 대회를 열었다.

공공운수노조는 이날 오후 2시부터 여의도 일대에서 약 1만명이 참가한 가운데 총궐기 대회를 시작했다. 이들은 공공부문 불평등 타파와 노동기본권 확대를 요구하고 있다.

현정희 공공운수노조 위원장은 대회사에서 "최저임금 1만원과 비정규직의 정규직화, 제대로 된 중대재해기업처벌법 제정, 노동 존중 실현 등 이 정부가 우리에게 약속한 노동 공약은 제대로 지켜지지 않았다"고 정부를 비판했다.

이어 "오늘 총궐기를 거쳐 내년 대통령 선거와 지방선거까지 사회공공성과 노동기본권을 확대하기 위한 투쟁의 대장정에 한 치의 물러섬 없이 나설 것"이라고 강조했다.

이날 전국교육공무직본부는 정오 서울교육청 앞에서, 전국민주우체국본부는 광화문우체국 앞에서, 화물연대본부와 공공기관본부는 오후 1시 여의도 인근에서 사전집회를 했으며 본 집회 전 공지에 따라 일사불란하게 집결했다.

앞서 서울시와 경찰은 코로나19 확산 우려를 들어 여의도 집회에 대해 금지 통보를 했다. 서울행정법원도 공공운수노조 측이 낸 집회금지통보처분 집행정지 신청을 기각했지만 노조는 결국 집회를 강행하기로 했다.

기습적인 집회로 인해 여의도 일대에는 교통 혼잡이 빚어졌다. 다만 지하철역 열차 무정차 통과나 일대 교통 통제 등의 조처를 내리는 상황으로까지 가지는 않았다. 현장에서 경찰과의 충돌도 없었고, 주최 측은 집회 후 행진도 하지 않을 것으로 알려졌다.

한편 서울경찰청 불법시위 수사본부는 이날 "집회 주최자와 주요 참가자 등에 대해 집회 및 시위에 관한 법률과 감염병예방법 등을 위반한 혐의로 수사를 시작했다"며 "불법행위에 책임이 있는 주최자와 주요 참가자에 대해 즉시 출석을 요구하는 한편, 채증자료 분석 등을 통해 신속하고 엄정하게 수사하겠다"고 했다.

