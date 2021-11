서울 신규 확진 오후 6시 기준 1005명

[아시아경제 박형수 기자] 26일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 1005명으로 잠정 집계됐다. 오후 9시 기준 역대 최다였던 지난 23일 1085명에 이어 3일 만에 다시 1000명대를 기록했다.

전날 같은 시간에 집계한 942명보다 63명 늘었다. 1주일 전인 19일 924명보다는 81명 증가했다. 하루 전체 확진자 수는 25일 1742명, 19일 1377명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난 9월24일 1221명을 기록한 뒤 10월 마지막 주 400∼700명대로 줄었다. 지난 2일 1004명으로 다시 증가했다. 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 이후 한 달도 채 안 돼 역대 최다 기록을 세차례 다시 썼다. 지난 16일 1436명, 23일 1734명, 24일 1760명으로 최다 기록이 높아졌다.

26일 오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 14만9152명으로 잠정 집계됐다.

