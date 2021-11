경남대 LINC+사업단, '현장실습·취업 매칭DAY'로 학생들 취업고민 해소

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 LINC+사업단은 '2021 현장실습·취업 매칭DAY'를 개최했다고 26일 밝혔다.

매칭DAY는 경남 인근 기업체 대표와 인사 담당자를 초청해 참여 기업들은 학생들에게 기업을 홍보하고, 재학생들은 우수기업 인사담당자와 1:1 면담 등을 통해 취업 및 현장실습에 필요한 정보를 얻을 수 있는 행사다.

이번 행사에는 대학의 가족회사 및 네트워크 기업인 금화테크, 에스디이앤티, 아난티 남해, 금아하이드파워 에필코칭센터 등 총 26곳 지역의 우수 기업이 참여했다.

행사에 참여한 한 학생은 "취업이 어렵기도 하고 어떻게 해야 할지 막막한 부분도 있었는데 프로그램을 통해 다양한 정보도 얻고 관심 있는 우수 기업을 알게 돼 좋았다"고 말했다.

박은주 LINC+사업단장은 "평소 우리 대학 학생의 현장실습 및 취업에 관심과 지원을 아끼지 않은 기업 관계자분들께 감사드린다"며 "행사를 통해 기업이 필요로 하는 경남대의 우수 인재가 많이 발굴돼 좋은 결과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

