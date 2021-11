"크리스마스 시즌, 애프터눈 티 이용해볼까" 호텔별 특징 살펴보니

[아시아경제 김유리 기자] 크리스마스와 시즌을 맞아 주요 호텔들이 속속 애프터눈 티 세트를 선보이고 있다. 연말 소소하게나마 의미 있는 경험을 하기를 원하는 이들을 타깃으로 크리스마스 느낌이 물씬 나는 디저트와 차를 준비했다는 설명이다.

하얏트 체인의 라이프스타일 호텔 안다즈 서울 강남은 겨울 디저트와 세이보리(입가심 음식)를 담은 '윈터 원더랜드 애프터눈 티 세트'를 내년 2월 말까지 판매한다. 호텔 2층 조각보 레스토랑 바이츠 앤 와인 바에서 매일 오후 1시부터 5시까지 이용 가능하다. 전예지 작가의 알록달록한 일러스트가 돋보이는 시크릿 박스에 담긴 세이보리 및 디저트는 드라이 아이스와 함께 펼쳐져 눈을 사로잡는 화려한 경험을 선사한다. 디저트 메뉴는 장미 초코무스, 화이트 몽블랑, 페스티브 마카롱, 봉봉 초콜릿, 모둠 쿠키 등으로 구성됐다. 세이보리 메뉴는 라즈베리와 치즈 스콘, 프로볼로네 치즈와 파슬리를 이용한 베이컨과 시금치 미니 키쉬, 꿀에 구운 햄을 넣은 그뤼에르 치즈 샌드위치 등이 준비된다. 차 또는 커피는 무제한으로 제공된다.

페어몬트 앰배서더 서울은 '페스티브 하이 티 앳 페어몬트'를 호텔 1층에 위치한 더 아트리움 라운지에서 12월31일까지 선보인다. 2인부터 이용 가능하다. 7가지 각기 다른 디저트가 트레이에 아기자기하게 제공된다. 진저 하우스는 크리스마스를 대표하는 진저브레드 쿠키로 머랭과 초콜릿 장식으로 맛을 냈다. 미니 슈톨렌은 독일식 과일 케이크인 슈톨렌의 미니 버전으로 슈가 리본으로 꾸며 크리스마스 선물을 연상케한다. 밤 파리 브레스트는 슈 반죽으로 만든 둥근 왕관 모양의 케이크인 파리 브레스트를 모티브로 했으며 밤 크림과 내피밤, 마롱글라세를 넣어 달콤함을 강조했다. 이외에도 산타 마카롱, 딸기 오너먼트, 홈메이드 스콘 등이 함께 준비된다. 세이보리 메뉴로는 캐나다 스타일의 랍스타 롤, 버섯 볼로방, 칠면조 타르트, 훈제 연어 키슈가 준비된다. 직접 만든 페어몬트 아이스크림도 내놓는다.

그랜드 하얏트 서울 호텔의 로비 라운지 카페 갤러리는 세계적인 명품 럭셔리 브랜드 지미추와 협업해 '지미추 갤러리 애프터눈 티'를 12월31일까지 선보인다. 지미추를 연상하게 하는 구두 모양, 진주, 크리스털을 그랜드 하얏트 서울 스타일로 재현해냈다. 지미추 하이힐 쿠키, 루비 초콜릿 롤리 팝, 캐러멜 초콜릿 오페라 케이크, 산딸기 크림 타르트, 다크 초콜릿 케이크, 딸기 판나코타가 메인 스위트로 구성됐다. 보석함에 담긴 보석을 연상케 하는 디스플레이는 통상적인 3단 트레이 애프터눈 티와 차별화한 포인트다. 애프터눈 티에 곁들일 음료는 커피 혹은 차 중에 선택할 수 있다. 운영 시간은 매일 오후 1시30분부터 오후 5시까지다.

JW 메리어트 호텔 서울 8층에 위치한 더 라운지에서는 연말을 맞아 크리스마스를 테마로 한 '페스티브 딜라이트 애프터눈 티 세트'를 12월1일부터 25일까지 선보인다. 총 9종으로 준비되는 스위트 디저트 플레이팅은 호텔 페이스트리팀이 크리스마스 트리와 눈사람, 루돌프 등을 수제 제작해 이뤄진다. 비스킷 위에 눈사람 모양을 얹은 코코넛 무스와 아몬드 크림을 채운 타르트 위에 트리 모양의 흰앙금을 올린 트리 몽블랑, 초코 샹티 크림과 초콜릿으로 만든 루돌프 컵케이크, 붉게 빛나는 크리스마스 시즌을 독창적으로 표현한 베리 무스 케이크 등이 제공된다. 라즈베리 스콘 2개와 클로티드 크림 치즈, 과일 잼을 비롯해 식사 대용으로 제격인 세이보리 메뉴 9종이 서빙된다. 미국 유기농 수제 차 브랜드 리쉬티 9종과 국내 명차 브랜드 쌍계명차 6종을 비롯해 미국 트리니다드 커피 본사에서 JW 메리어트 호텔 서울을 위해 블렌딩한 오마쥬 커피 중 원하는 음료를 2잔 골라 마실 수 있다.

밀레니엄 힐튼 서울은 '위대한 개츠비 애프터눈 티 세트'를 다음달 1일부터 선보인다. 미국 유명 작가 F.S. 피츠제럴드의 동명 소설에서 영감을 받아 탄생했다. 해당 작품의 배경인 1920년대를 풍미한 럭셔리 라이프스타일에 걸맞은 특별한 티타임을 선사하고자 올 블랙 색상 아이템에 골드로 포인트를 줬다고 호텔은 설명했다. 까눌레, 초콜릿 무스 케이크, 흑임자 브라우니, 블랙 벨벳 컵케이크, 흑임자 롤케이크 등 달콤한 디저트와 오징어 먹물빵을 활용한 참치 샌드위치, 훈제 연어롤 등 다양한 세이보리 아이템이 어우러진다. 이번 테마에 따라 실란트로 델리 라운지 역시 블랙·골드 장식을 활용해 아르데코 스타일의 포토존을 꾸미는 등 호텔을 방문하는 이들에게 이색적인 경험을 제공한다. 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 이용 가능하다.

겨울철 인기 과일인 딸기를 테마로 한 애프터눈 티 세트도 눈에 띈다. 롯데호텔 서울은 대표 디저트 프로모션인 '머스트 비 스트로베리'를 다음달 4일부터 내년 5월8일까지 선보인다. IKA 세계 요리올림픽 금메달 리스트 나성주 제과장의 독창적인 딸기 디저트로 구성했다. 테이블당 ▲웰컴푸드 3종 ▲디저트 22 종 ▲음료 2잔(커피 또는 차)이 제공된다. 딸기 뚱카롱, 티라미수, 케이크 등 디저트 메뉴와 샌드위치, 샐러드, 핫디시 등 13종의 식사 대용 메뉴가 준비된다. 요금 추가 시 스트로베리 칵테일, 스트로베리 라떼 등 시즌 음료도 골라서 즐길 수 있다. 오는 30일까지 네이버를 통해 예약하면 10% 얼리버드 할인 특전을 받을 수 있다. 12월 1일부터는 5%의 사전 예약 할인이 제공된다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 제철 딸기를 활용한 디저트를 차와 함께 즐길 수 있는 애프터눈 티 세트 '스트로베리 스페셜'을 12월31일까지 한달간 선보인다. 생딸기를 비롯해 딸기 다쿠아즈, 딸기 판나코타, 딸기가 올라간 화이트 초콜릿 머드 토르테, 딸기 젤리 등 딸기를 활용한 디저트를 다양하게 선보인다. 간단한 식사 대용으로는 크리스피 대하와 잠봉 터키 파니니가 포함된다. 음료는 커피 또는 차가 제공되며 차는 붉은색으로 우려진 은은한 과일향의 스위트 베리스를 비롯한 7가지 종류 중 선택해 즐길 수 있다.

부산, 강원 등에서도 눈에 띄는 애프터눈 티 세트를 만날 수 있다. 파크 하얏트 부산 호텔 라운지는 12월 말까지 한달간 '페스티브 애프터눈 티 세트'를 선보인다. 산타클로스를 표현한 크리스마스 산타 타르트, 크리스마스 리스를 형상화한 초콜릿 휘낭시에, 크리스마스 초콜릿 오페라, 루돌프 산딸기 무스와 화이트 초콜릿 부쉬 드 노엘로 구성한 디저트와 땅콩 호박 판나코타, 빨간 장화 모양의 터키 햄과 감자 샌드위치, 참치를 활용한 브로콜리 트리, 트러플 치즈 봉봉으로 구성된 세이보리 메뉴를 제공한다. 이번 애프터눈 티 세트는 매일 오후 2시부터 오후 6시까지 이용 가능하다. 2만 원 추가 시 연말 분위기를 한층 고조시킬 수 있는 스파클링 와인 2잔이 포함된다.

강원 정선군 파크로쉬 리조트앤웰니스는 전통 다과에서 영감 받은 디저트와 웰니스 티로 구성된 '정선 윈터 티 세트'를 판매한다. 정선 특산품인 곤드레와 더덕을 활용해 만든 곤드레 휘낭시에, 더덕 양갱을 비롯해 떡 아이스크림, 흑임자 슈크림, 고구마 타르트 등 다섯 가지의 달콤한 디저트를 제공하며 차는 정선 더덕 꿀차, 생강 꿀차, 감잎차, 쑥꽃차, 커피, 밀싹라떼 중에서 선택 가능하다. 오후 2시부터 5시까지 로쉬카페에서 이용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr