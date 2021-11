제주해경, 민·관 합동 ‘여객선 폭발 가정 구조 훈련’ 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주해양경찰서(서장 조윤만)는 26일 제주시 제주항 북서쪽 15㎞ 해상에서 해양사고 발생 시 신속하고 체계적인 대응능력 강화를 위한 민·관 합동 4분기 수난대비 현장훈련을 실시했다고 밝혔다.

이날 훈련은 여객선 내 폭발로 인한 화재로 다수표류자가 발생한 해양사고 상황을 가정해 제주해경 경비함정, 연안구조정, 구조대, 민간드론수색대 등이 참여했으며 실전과 같은 민·관 합동 4분기 수난대비 현장훈련을 진행했다.

훈련은 여객선을 가장한 선박에서 표류물 100개를 해상에 투하해 다수표류자가 해상에 표류하고 있는 상황을 시작으로 일정 시간 경과 후 표류물을 구조세력들이 수거하는 방식으로 추진됐다.

경찰서에는 지역구조본부를 운영해 해양사고 발생 시 현장세력간 실시간 상황공유를 통해 신속하고 체계적인 상황대응체계를 구축해 훈련을 실시했다.

이번 중점 훈련내용은 ▲해수 유동예측시스템·현장 기상 등을 반영한 수색 방향 설정 ▲수색·구조 대응 계획 등 필수 상황보고 ▲민간드론수색대 드론 이용 현장 상황 중계 등 구조활동 협업 ▲시차별 구조 인원 집계 후 응급환자 이송 등을 진행했다.

또 예측 불가한 상황을 추가함으로써 여러 상황에 효율적으로 대처할 수 있는 능력을 강화했다.

제주해경 관계자는 “이번 훈련을 통해 대규모 인명 수색구조 사고 대응능력을 배양하고 앞으로도 민간구조세력과 협력 체계를 강화해 신속하고 체계적인 대응으로 소중한 국민의 생명을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

