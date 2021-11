창원시, '사회적경제' 활성화에 앞장선다

'사회적경제 기업 제품 우선구매 활성화 공동선언식' 개최

관내 주요 기관 계약 담당자간 네트워크 구축

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 26일 그랜드 머큐어 앰배서더 창원에서 '사회적경제 기업 제품 우선구매 활성화 공동선언식'을 개최했다.

이날 공동선언식에는 창원시, 창원교육지원청, 경남대학교, 경남제일신협 등 창원 주요 기관 13개소의 계약업무 담당자가 참석했으며, 각 기관은 사회적경제 제품 우선구매에 적극적으로 앞장서겠다는 결의를 다졌다.

실질적인 방안으로 시는 관내 주요 기관 네트워크 구축을 통해 사회적경제 제품 우선구매를 촉진하고, 사회적 가치 실현 문화를 확산하고자 주요 기관 계약업무 담당자 협의체를 구성 중이다.

지난 9월에는 협의체 운영 방향에 대한 논의를 위한 간담회, 10월에는 시청 직원 및 산하단체 등 관내 공공기관을 대상으로 20개 사회적경제 기업이 참여한 가운데 사회적경제 제품 홍보전 및 우선구매 제도 교육을 했다.

또 취약계층에 일자리와 사회서비스를 제공하는 사회적경제 기업 공공 구매율을 확대하기 위해 전 직원이 지속해서 노력한 결과 2018년 10%였던 공공 구매율이 매년 증가해 2021년 현재는 17%에 달한다.

이외에도 사회적경제 기업 온라인 쇼핑몰 '누비상회', 사회적경제 판매장터 등을 운영해 사회적경제 기업의 판로지원을 위해 다각적으로 노력하고 있다.

유재준 일자리창출과장은 "사회적경제 기업 홍보 기회를 지속해서 마련하고, 실질적 구매로 이어질 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.

