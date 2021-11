산은, KDB 따뜻한 동행 47번째 나눔…모범 장병 후원 실시

[아시아경제 박선미 기자] 산업은행은 26일 KDB 따뜻한 동행 47호 후원 대상으로 자매결연부대 육군 제7보병사단 소속 모범 장병 6명에게 500만원씩 총 3000만원을 전달했다고 밝혔다.

후원 대상자들은 소년가장, 다문화가정, 장애 및 질병 가족의 병원 치료가 절실한 가정 등 어려운 환경에도 불구하고 국방의 의무를 다하기 위해 입대한 장병들로, 맡은 바 임무를 성실히 수행중인 7사단 추천 모범 장병을 선정했다.

산업은행은 2012년부터 7사단과 '1사1병영' 협약을 체결하고 최전방 일선에서 국토수호에 힘쓰고 있는 국군장병들을 위해 사단 창설기념일 후원 등 매년 위문·교류 활동을 실시하고 있다.

강원도 화천 소재 육군 제7보병사단에서 열린 후원금 전달식에는 산업은행 박선경 경영관리부문장과 7사단 손광제 사단장이 참석해 점점 추워지는 날씨에도 국토방위에 힘쓰고 있는 장병들을 격려했다.

산업은행 관계자는 "KDB 따뜻한 동행 후원사업으로 모두 47차례에 걸쳐 7억5000만원의 따뜻한 나눔을 실천했다"며 "앞으로도 지속적인 지원을 전개해 나갈 것"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr