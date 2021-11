이정재·정우성 아티스트컴퍼니 "컴투스·위지윅과 M&A 연내완료"

[아시아경제 이이슬 기자] 아티스트컴퍼니가 컴투스·위지윅스튜디오와 M&A를 진행 중이라고 밝혔다.

26일 아티스트컴퍼니는 "배우 이정재·정우성이 설립한 아티스트컴퍼니와 아티스트스튜디오는 컴투스(대표 송재준·이주환), 위지윅스튜디오(대표 박관우·박인규)와 M&A를 연내 마무리하기로 협약하고 현재 구체적 논의를 진행하고 있다"고 전했다.

이어 "아티스트컴퍼니와 아티스트스튜디오는 양사의 소속 아티스트와 IP 라인업을 기반으로 컴투스와 위지윅스튜디오와 함께 메타버스, NFT, 커머스, 트랜스 미디어 등의 사업 분야에서 전략적 시너지를 낼 수 있는 다양한 협업을 모색해 나갈 예정"이라고 했다.

아티스트컴퍼니는 매니지먼트 사업을 비롯해 영화, 드라마 등 다양한 콘텐츠를 제작하는 종합 엔터테인먼트 기업으로, 배우 안성기, 정우성, 이정재, 염정아, 고아라, 김종수, 박소담, 배성우, 이솜, 김예원, 임지연, 신정근, 조이현, 장동주 등이 소속되어 있다.

