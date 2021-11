신안군, 임자대교 개통 기념 ‘전국 지구력 승마대회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 오는 26일부터 28일까지 임자대교 개통 기념 전국 지구력 승마대회가 임자도에서 개최된다.

26일 군에 따르면 대한승마협회가 주최하고, 전라남도와 신안군이 후원하는 이번 대회는 폭 200m, 길이 12㎞의 광활한 백사장으로 유명한 임자도 대광해변에서 열린다.

대광해변은 지난 2007년 전국 최초의 국제 해변 승마장으로 개장돼, 자연 친화적 농촌형 승마장으로서, 승마대회를 비롯한 승마 산업의 메카로서 입지를 다져왔다.

특히 이번 대회는 올해 개통한 임자대교(지도읍∼임자면 연도교)를 기념하고, 그동안 교통 불편으로 방문이 어려웠던 승마인과 관광객에게 임자대교 개통 소식을 전하는 데 그 의의가 있다.

아울러 이번 대회는 장애물 경기와 지구력 경주 외에도 말 품평회 등 이벤트가 마련돼있어, 승마 산업의 저변 확대라는 말 산업 측면의 효과와 더불어, 대광해변과 튤립공원 등 임자도 주요 관광지를 홍보하고, 농수특산물 판매와 지역 경제 활성화에 이바지할 것으로 기대된다.

박우량 군수는 “코로나19의 어려운 여건과 쌀쌀해진 겨울 날씨에도 신안 임자도를 방문한 승마인을 환영한다”며 “안전하고 성공적인 대회가 치러질 수 있도록 협조하겠다”고 전했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr