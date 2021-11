BMW "2021 서울모빌리티쇼에서 다채로운 현장 이벤트 진행"

[아시아경제 이창환 기자] BMW그룹코리아는 다음달 5일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 개최되는 ‘2021 서울모빌리티쇼’에서 관람객을 위한 다채로운 이벤트 및 프로그램을 진행한다고 26일 밝혔다.

먼저 BMW는 고객 및 관람객을 위한 참여형 이벤트를 진행한다. BMW 부스를 방문한 BMW 차량 소유 고객에게는 ‘BMW 바(bar)’에서 제조한 특별 음료 및 기념품을 증정한다.

BMW 및 2021 서울모빌리티쇼 관련 게시물을 개인 인스타그램에 업로드한 모든 관람객에게는 BMW 로고가 적용된 마스크를 증정한다.

BMW의 라이프스타일 플랫폼 ‘BMW 밴티지 앱’에 신규 가입하고 현장에서 인증하면 추첨을 통해 사은품을 제공한다.

미니(MINI) 관심 고객을 위한 다양한 소셜 이벤트도 마련된다. MINI 코리아 공식 인스타그램 팔로우 및 카카오톡 플러스친구 추가 시 MINI 일렉트릭 스마트폰 그립톡을 증정한다. 자신의 인스타그램 계정에 지정 해시태그와 함께 게시물 업로드 시 소정의 사은품을 제공한다.

MINI 시승 이벤트에 참가 신청을 완료한 관람객에게는 MINI의 브랜드 메시지 ‘BIG LOVE’가 새겨진 마스크를 증정한다. 이와 더불어 현장 및 비대면 상담을 진행하는 관람객에는 ‘MINI 일렉트릭 퍼즐’을 증정한다.

BMW 그룹 코리아의 비영리 재단법인 BMW 코리아 미래재단은 정기 후원 이벤트를 진행한다. 현장에 마련된 QR 코드를 통해 정기 후원을 새롭게 신청하는 관람객에게 소방호스를 업사이클링 해 제작한 카드지갑을 감사의 선물로 증정한다. 기부금은 BMW 코리아 미래재단이 전개하는 사회공헌 목적사업에 활용될 예정이다.

한편 BMW 그룹 코리아는 이번 2021 서울모빌리티쇼에서 BMW와 MINI, BMW 모토라드까지 모든 브랜드에서 전기화 모델을 선보이며 미래 모빌리티에 대한 BMW 그룹의 방향성을 제시한다.

아시아 최초로 공개되는 콘셉트 모델인 MINI 스트립을 비롯해 순수전기 모델인 BMW iX, i4, 뉴 iX3 및 뉴 MINI 일렉트릭, 그리고 순수전기 모터사이클 BMW CE 04 등 총 17가지 모델을 전시한다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr