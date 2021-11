삼성 스마트폰, 3분기 필리핀서 中업체 밀어내고 1위

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 올해 3분기 필리핀 스마트폰 시장에서 중국 업체들을 밀어내고 1위로 올라섰다.

26일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 올해 3분기 필리핀 스마트폰 시장에서 점유율 23%로 1위를 기록했다.

필리핀 스마트폰 시장은 3분기 코로나19로 인한 이동제한(락다운)과 공급망 문제 등으로 전년 동기대비 9% 감소했지만 삼성전자는 이 기간 작년 동기(15%) 대비 점유율을 8%포인트 끌어올리며 4위에서 1위로 순위를 끌어올렸다. 카운터포인트리서치는 ‘갤럭시 A12’와 ‘갤럭시 A21s’ 등 동급 최고 사양을 갖춘 미드레인지급 제품들이 삼성전자의 점유율 상승을 이끌었다고 평가했다.

지난해 3분기 1위(23%)였던 리얼미는 올 3분기 점유율 22%로 2위로 밀렸고, 비보(17%)와 오포(15%), 샤오미(13%) 등 중국 브랜드들 그 뒤를 이었다.

한편 필리핀 스마트폰 시장에서는 온라인 채널 이용률 지속적으로 상승하는 것으로 나타났다. 올해 3분기 필리핀 스마트폰 시장의 온라인 채널 출하량은 전체 스마트폰 출하량의 16%를 차지하며 지난해 같은 기간보다 13%포인트 증가했다. 온라인 채널 판매량은 샤오미가 점유율 31%로 선두를 차지했고, 리얼미와 삼성전자가 그 뒤를 이었다.

