농협은행, 금융공모전서 '금융감독원장상' 수상

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 지난 금융감독원이 주최하는 제16회 금융공모전에서 다양한 컨텐츠로 청소년 금융교육 확대에 기여한 공로를 인정받아 '금융감독원장상' 을 수상했다고 26일 밝혔다.

전날 열린 금융공모전은 국민들의 금융 및 금융교육에 대한 이해와 관심을 높이고 학교 금융교육 활성화, 우수 금융교육 프로그램의 발굴·보급을 도모하는 행사로, 금융감독원이 주최하고 교육부와 전국 17개 시·도교육청 그리고 6개 금융협회가 후원한다.

농협은행은 코로나19로 어려운 여건 속에서도 자체적인 금융교재 제작 및 다양한 금융교육 콘텐츠 개발을 통해 청소년 금융교육에 앞장서며, 2만7215명의 수강생에게 1312회의 금융교육(10월말 기준)을 진행해왔다.

권준학 은행장은 “앞으로도 다양한 컨텐츠 개발과 지속적인 비대면 금융교육 활성화를 통해 사회진출을 앞둔 고3수험생 등 미래 꿈나무들의 금융지식 함양을 위해 앞장서는 든든한 민족은행이 되겠다.”라고 말했다.

