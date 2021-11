코웰패션, 김유진 전무 부사장 승진·대표이사 선임

[아시아경제 임혜선 기자] 코웰패션이 김유진 전무를 부사장으로 승진, 대표이사로 선임했다고 26일 밝혔다.

코웰패션은 이날 2022년 임원인사 및 조직개편을 단행했다. 코웰패션은 "레포츠·패션 카테고리의 외형성장을 이끌어낸 김유진 부사장은 제48기 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임돼 각자 대표이사로 임명될 예정"이라며 "각 본부에 분산돼 있던 언더웨어와 레포츠·패션의 기획, 생산, 판매의 기능을 김유진 부사장의 직할로 통합해 효율화를 꾀하고 영업력을 높일 것"이라고 말했다.

코웰패션은 기존사업 효율성 강화와 새로운 도전이라는 키워드를 바탕으로 조직개편도 단행했다. 홈쇼핑 사업의 직할 대표이사와 3본부 체계를 구축해 전문 역량을 통해 책임경영을 이어간다는 방침이다.

브랜드사업본부도 신설한다고 밝혔다. 브랜드사업본부는 이순섭 회장의 직할 본부로 글로벌 파트너사와의 협력 외에 신규 브랜드를 확보해 회사의 신성장동력을 발굴해 나갈 계획이다. 신규 조직인 만큼 글로벌 브랜드 운용 노하우를 갖춘 외부 전무급 임원을 영입했으며, 향후 신규 브랜드의 제품 기획 및 유통채널 전략 수립의 다양한 경험을 갖춘 전문인력으로 구성될 예정이다.

임종민 대표이사는 홈쇼핑을 포함하여 지원본부와 이커머스사업본부를 총괄담당하며 경영관리, 마케팅, 소싱, 물류 등 기존의 안정적인 회사 경영을 이어가고 이커머스 채널 역량 강화에 집중할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr