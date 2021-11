호남대 뷰티미용학과, 뷰티디바이스 맞춤형 취업특강

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 뷰티미용학과(학과장 전현진)는 지난 25일 교내 학문관에서 3학년 학생들을 대상으로 최첨단 뷰티디바이스 활용에 대한 특강을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 특강은 ㈜스킨업코리아 박경 대표를 초청해 뷰티산업에서의 뷰티디바이스 시장 규모 및 전망에 대해 조망하고, 학생들이 맥슈어 뷰티디바이스를 직접 체험해 봄으로써 기기 효능을 경험해보는 시간을 가졌다.

윤가영 학생은 "1회 체험으로도 피부 탄력 변화를 즉각적으로 확인할 수 있어서 매우 만족스러웠고, 실제 수업에서 활용이 기대된다"고 말했다.

전현진 학과장은 "뷰티산업에서 뷰티디바이스의 시장성은 국내를 넘어 해외 K-뷰티 바람에 힘을 싣고 있는 상황이다"며 "우리 학과생들이 이같은 특강을 통해 뷰티산업의 최신 트렌드를 발 빠르게 접하고 소화해 전문 뷰티션으로 성장하는데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

