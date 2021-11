한국석유공사, 2021년 재난대응 안전한국훈련 실시

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국석유공사는 25일 오후 곡성 석유비축기지에서 ‘2021년 재난대응 안전 한국 훈련’을 실시했다.

안전 한국 훈련은 장기간 호우로 곡성 비축기지 내 산사태가 발생해 시설이 손상되고 기름 누출과 수질오염으로 이어지는 복합적 재난상황을 가정했다.

훈련은 국민안전을 최우선으로 신속한 재난대응과 복구로 피해를 최소화하는 데 중점을 뒀다.

훈련에 참여한 산업통상자원부, 석유공사, 곡성군은 각 기관 비상대응기구별 업무 수행능력과 현장대응 매뉴얼 보완과 개선 사항을 집중 점검했다.

정부·지자체·유관기관 간 협업체계를 구축해 합동 재난대응역량을 강화했다.

김동섭 석유공사 사장은 “석유 비축기지 안전관리체계의 철저한 점검과 개선에 만전을 기해달라”고 말했다.

석유공사는 전년도 행정안전부 주관 국가핵심기반 재난관리평가에서 최우수 단체로 국무총리 표창을 받았다.

올해는 고용노동부 주관 공공기관 안전활동 수준평가와 기획재정부 주관 공공기관 안전관리 등급제에서 공공기관 중 최고등급을 받았다.

