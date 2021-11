해남군, 농부증 예방 작업용 편이 의자 ‘쪼그리’ 보급

고령·여성농업인 농작업 부담을 줄인 편의장비

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 고령·여성농업인의 농부증 예방을 위한 농작업용 편이 의자 ‘쪼그리’를 보급해 호응을 얻고 있다고 25일 밝혔다.

일명 쪼그리로 불리는 편이 의자는 단순 반복 노동을 하는 농업인들의 근골격계 질환 등 농부증 예방을 위해 둔부에 부착하는 농작업용 방석이다.

농업인들은 앉아서 해야 하는 농작업이 많아 무릎과 허리에 압박이 가중되면서 발생하는 근골격계 질환인 농부증이 빈번한 실정이다.

군은 올해 사업비 1억원을 투입, 14개 읍·면 고령 및 여성 농업인들에게 쪼그리 7692개를 보급했다.

특히 기존 제품들은 작업자의 다리에 끼워 사용하는 불편함이 있었는데 이번에 보급한 쪼그리는 허리띠에 간단히 장착해 탈부착이 쉽고 재질이 단단해 편리성을 더했다.

군 관계자는 “점점 고령화, 부녀화 되는 농촌 현실에서 농부증 예방과 근골격계 질환으로 고생하는 농업인들에게 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 농업환경 개선을 위한 시책들을 적극 확대 시행해 나가겠다”고 밝혔다.

