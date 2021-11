LG디스플레이, 김명규 모바일사업부장 사장 승진

부사장 3명, 전무 3명 등 총 29명 승진

[아시아경제 이혜영 기자] LG디스플레이는 25일 이사회를 열고 '2022년도 정기 임원인사'를 확정했다고 밝혔다. 이번 인사에서 사장 1명, 부사장 3명, 전무 3명, 상무 22명 등 총 29명이 승진했다.

사장으로 승진한 김명규 모바일 사업부장은 1988년 LG 입사 후 반도체, 생산기술, 상품기획, 제품개발 등 다양한 직무 경험을 쌓아왔다. 2019년부터 모바일 사업부장을 맡아 사업구조 개선과 차별화 기술 개발을 통해 POLED 사업 기반 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

김 사장은 앞으로 소형(모바일)과 중형(IT)사업부를 통합한 중소형 사업부장을 맡게 된다.

디스플레이 분야의 신기술 연구 및 OLED 핵심기술 개발로 성과를 창출한 윤수영 최고기술책임자(CTO)와 수율 향상 및 원가 경쟁력 확보·패널 성능 향상으로 대형 OLED 대세화 기반을 구축한 김종우 최고생산책임자(CPO), IT사업 매출 확대 및 수익성 개선에 공로가 큰 민융기 IT영업/마케팅그룹장은 부사장으로 승진했다.

대형 OLED에서 공정 기술력 확보와 수율 향상에 기여한 신우섭 TV 제조센터장, 안전·환경 관리체계 구축 및 안전문화 정착을 주도한 김성희 글로벌 안전환경센터장과 중국 OLED 생산법인 셋업과 안정화에 기여한 박유석 중국 OLED 법인장은 전무로 승진했다.

신규 임원으로는 전략 고객과의 협업 및 지원을 통해 고객가치 혁신을 주도한 강태욱 담당을 비롯해 Auto 사업 경쟁력 강화에 기여한 손기환 담당, OLED 기술과 제품개발 핵심 인력인 유준석 연구위원, Micro LED 기술개발을 주도하고 있는 정우남 연구위원 등 차세대 인재 22명을 대거 발탁했다.

