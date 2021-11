[포토] 외도119센터, 초등학생 대상 ‘소방안전 체험교육’ 진행

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 외도119센터(센터장 양권진)는 제74회 불조심 강조의 달을 맞아 25일 도리초등학교 한국119청소년단 대상으로 안전의식을 조성하기 위해 화재안전교육, 불 나면 대피 먼저 및 펌프차 방수체험 등을 진행했다.

