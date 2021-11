[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 오는 28일 서울 종로구 국무총리 공관에서 김부겸 국무총리 주재로 '국무위원 간담회'를 개최한다.

25일 국무조정실에 따르면 이번 간담회는 김 총리 주재로 홍남기 경제부총리·유은혜 사회부총리를 비롯한 국무위원 전원과 장관급 중앙행정기관장 및 대통령비서실 인사 등이 참석할 예정이다.

간담회에서는 ▲코로나19 극복을 위한 철저한 방역관리 ▲연말연시 현장 중심의 국정운영 방안 ▲공직기강 확립과 공정한 선거 관리 등에 대해 논의할 계획이다.

김 총리는 내각 구성원 모두가 현재 상황의 엄중함을 인식하고, 코로나19 위기 극복 및 빈틈없는 현안 업무수행, 공직자들의 철저한 선거 중립 등을 강조하고 관련 추진방안에 대해 내각 의견을 수렴할 예정이라고 국조실이 밝혔다.

