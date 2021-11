카카오, 조수용 떠나고 여민수·류영준 공동대표 체제로(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 신임 대표에 여민수·류영준 공동대표를 내정했다고 25일 밝혔다.

류 내정자는 카카오페이의 대표다. 카카오는 이날 오후 이사회를 열고 두 공동대표 내정자를 보고했다. 두 내정자는 내년 3월 예정된 주주총회와 이사회를 거쳐 공식 대표로 선임된다.

여 대표는 2018년 3월 대표로 선임돼 카카오의 성장을 이끌었다. 대표 선임 이후 비즈보드를 도입해 카카오의 최대 매출 달성에 기여했다. 또 핵심 서비스인 카카오톡을 '관계 확장'에 지향점을 두고 서비스를 고도화했다. 모바일에서 간편하고 안전하게 신원을 확인할 수 있는 '지갑'을 출시하는 등 많은 개선과 변화를 추진해왔다. 여 대표는 카카오 공동체가 약속한 사회적 문제 해결을 책임질 적임자라고 판단해 재연임을 결정했다고 회사 측은 설명했다.

류 내정자는 2011년 카카오에 개발자로 입사해 보이스톡 개발을 주도했다. 국내 최초 간편결제 서비스인 카카오페이를 성공시키며 테크핀 산업의 영역을 넓히는 데 기여했다. 2017년 1월부터 독립법인 카카오페이 대표로 온·오프라인 결제, 송금, 멤버십, 청구서 인증부터 대출, 투자, 보험에 이르는 금융 서비스로 '지갑 없는 사회'의 실현을 가시화했다. 카카오페이의 기업공개(IPO)를 성공적으로 이끌었다.

카카오 관계자는 "여 대표는 카카오 공동체가 약속한 사회적 문제 해결을 책임질 적임자라고 판단해 재연임이 결정됐다"며 "비즈니스 영역의 전문성을 바탕으로 카카오의 주목할만한 성장을 이뤘다는 점도 높게 평가 받았다"고 말했다.

류 내정자의 경우 카카오 초기에 입사해 카카오의 기업 문화와 카카오톡, 커머스, 테크핀 등 서비스에 대한 이해가 높다는 점이 반영됐다. 또 카카오페이를 성공적으로 이끌었다는 점에서 카카오의 글로벌 도약을 이끌어 낼 적임자라고 판단됐다.

여 대표는 "올 한해 카카오가 사회와 했던 약속들을 책임감 있게 잘 수행하라는 의미로 알고 카카오가 혁신기업으로서 더 나은 사회를 만들어가는 여정에 최선을 다해 제 역할을 하겠다"고 말했다.

류 내정자는 "사회적 책임 성장이라는 과제를 안고 카카오의 '넥스트 10년'을 그리고 있는 중요한 시점인 만큼 무거운 책임감을 느끼는 동시에 새로운 도전에 대한 설렘도 있다"며 "기술과 사람이 만들어가는 더 나은 세상이라는 비전을 지키며 '도전'이라는 카카오의 핵심 DNA를 바탕으로 회사가 더 크게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

기존 조수용 대표는 내년 임기 만료 이후 연임 의사가 없음을 전달한 것으로 전해졌다. 조 대표는 내년 3월로 예정된 임기까지는 대표직을 수행한다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr