조용병 회장 "친환경 인프라 구축·기술 투자 적극 지원"

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 조용병 회장이 유엔 환경계획 금융이니셔티브(UNEP FI)의 공식 파트너십 기구인 '리더십 위원회' 초대 회의에 참석했다고 25일 밝혔다.

리더십 위원회는 제26차 UN기후변화당사국총회 이후 글로벌 금융이 환경 이슈에 대한 책임과 역할을 보다 더 적극적으로 수행하기 위해 신설된 UNEP FI의 최고 권위 위원회로 지난 18일 조 회장은 아시아에서 유일하게 멤버로 선정됐다.

제1차 위원회는 UNEP 사무총장 잉거 안데르센의 환영사와 UN 사무총장인 안토니오 구테흐스의 기조발언을 시작으로, 금융업 전반에 걸친 기후변화대응과 지속가능성에 대해 글로벌 리딩 금융그룹의 회장들이 의견을 나눴다.

조 회장은 이날 회의에서 "앞으로 UNEP FI 위원회 활동을 통해 지속가능금융 확산을 위해 노력할 것"이라며 "내년 신한의 탄소중립을 향한 핵심 키워드를 탄소전환 금융로 삼고, 국내의 탄소 고배출 기업들을 대상으로 친환경 인프라 구축 및 기술 투자를 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr