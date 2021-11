[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국은행 광주전남본부(본부장 김윤기)는 지역경제의 지속가능한 발전 및 활력 제고 방안을 모색하기 위해 외부전문가 초청 세미나를 개최했다고 25일 밝혔다.

세미나는 국가균형발전위원장을 역임한 광주대 이민원 교수가 ‘광주·전남 자립 발전’을 주제로 발표한 후 참석자들과 의견을 교환하는 자리로 꾸며졌다.

이 교수는 지역만이 아닌 우리나라 전체 이익의 관점에서 국가를 업그레이드하는 방향으로 지역발전 정책을 수립할 필요가 있다고 강조했다.

또한 인공지능 산업과 같이 규모의 경제가 적용되지 않는 산업을 집중 육성할 필요성과 함께 우리지역에 생산시설을 갖춘 기업에 대한 지역민들의 보다 많은 관심과 애정을 당부

한국은행 광주전남본부는 지역경제의 도약을 위해 자체 조사연구업무는 물론 전문가들과의 교류협력 활동을 강화할 계획이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr