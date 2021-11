함평군, 일반벼 잔여 물량 13616t 매입 나서

포대당 신동진 1500원, 새청무·호평 1000원 농가 지원

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 2021년산 공공비축미 매입 후 잔여 물량 해결을 위해 본격적인 일반벼 출하 장려금 지원사업을 시행, 일반벼 매입 추진에 나선다.

25일 군에 따르면 전년 대비 쌀 예상 생산량이 18%가량 증가해 공공비축미 매입 후에도 잔여 물량이 다량으로 남아있다.

이에 군에서는 함평농협쌀조합법인(통합RPC), 관내 농협 및 정미소와 약정 체결을 통해 지역 농지에서 생산된 일반벼 잔여 물량을 매입한다.

군은 약 4억4천만 원의 군비를 투입해 포대당 신동진 1500원 새청무·호평 1000원을 농가에 지원할 방침이다.

매입물량은 총 13616t(신동진 8528t, 새청무·호평 5088t)으로 현재까지 10720t가량 매입했으며, 나머지 물량은 12월 말까지 매입을 완료할 계획이다.

이상익 군수는 “농가의 안정적인 판로확보와 소득증대를 위해 일반벼 출하 장려금 지원사업 등 적극적인 농가 지원정책을 마련해 추진하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr