야놀자, ‘디즈니+’와 제휴…숙소 예약시 구독권 지급

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자는 온라인 동영상 서비스(OTT) ‘디즈니+’와 제휴를 맺었다고 25이 밝혔다.

야놀자는 다음달부터 국내 숙소 예약시 디즈니+ 구독권을 지급한다. 회사는 고객 대상 마케팅에도 디즈니+를 적극 활용할 계획이다. 또한 국내 특급호텔과 연계한 스페셜 패키지도 선보인다. 겨울 성수기를 앞두고 디즈니+ 콘텐츠와 연계해 차별화된 서비스를 제공하겠다는 전략이다.

앞서 디즈니+는 이달 12일 국내 서비스를 시작했다. 야놀자는 국내 여가 플랫폼으로는 최초로 디즈니·픽사·마블 등의 콘텐츠를 다수 보유한 디즈니+와 제휴했다.

조성문 야놀자 브랜드마케팅실장은 “국내외에서 큰 인기를 끌고 있는 디즈니+를 국내 여가 플랫폼 최초로 런칭해 차별화된 고객 경험을 제공할 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 다양한 서비스를 선보여 글로벌 여가 슈퍼앱의 입지를 강화할 계획”이라고 말했다.

