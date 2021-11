보험사 3분기 누적순익 7.6조…전년比 37%↑

[아시아경제 김진호 기자] 국내 보험사의 올해 3분기 누적 실적이 크게 개선된 것으로 나타났다.

25일 금융감독원이 발표한 '2021년 1~9월 보험회사 경영실적'에 따르면 국내 보험사들의 3분기 누적 당기순이익은 7조6305억원으로 전년 동기 대비 37.3% 증가했다.

생명보험사의 3분기 누적 당기순이익은 3조6915억원으로 전년 동기 대비 5573억원(17.8%) 늘었다. 보증준비금 적립 부담 완화 및 사업비 감소 등으로 보험영업이익은 개선됐으나 이자수익·금융자산처분이익 감소로 투자영업이익은 악화됐다.

손해보험사의 3분기 누적 당기순이익은 3조9390억원으로 전년 동기 대비 1조5158억원(62.6%)나 증가했다. 코로나19 영향으로 자동차보험 및 장기보험 손해율이 하락하고 고액사고 감소로 일반보험 손해율도 하락하여 보험영업손익이 크게 개선된 영향이다.

3분기 누적 보험회사 수입보험료는 155조6000억원으로 전년 동기 대비 3조2000억원 증가했다.

보험사의 총자산이익률(ROA)은 0.77%로 전년 동기 대비 0.18%포인트 상승했다. 자기자본이익률(ROE)도 7.33%로 전년 동기 대비 1.88%포인트 올랐다.

9월 말 기준 보험사 총자산은 1338조3000억원으로 지난해 말 대비 16조9000억원 증가했다. 보험료 수입에 따른 운용자산 증가가 주원인이다.

금감원 관계자는 "보험사의 당기순이익 개선은 생보사의 보험영업 증가세 둔화, 손보사의 손해율 개선 등 일시적 요인에 의한 것으로 수익구조가 개선된 것으로 보기는 어려운 상황"이라며 "금리 변동에 따른 영향, 대체투자자산 투자 손실 등 자산가격 하락 리스크에 대한 상시감시를 강화할 방침"이라고 설명했다.

