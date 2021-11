국가인권위 설립 20주년 기념식…"인권 최우선 가치로 시대적 과제 감당하겠다"

대한민국 인권상에 최영미 한국가사노동자협회 대표

[아시아경제 이관주 기자] 국가인권위원회는 25일 오전 서울 명동성당 문화관에서 '국가인권위원회 설립 20주년 기념식'을 개최했다.

2001년 11월 25일 인권보호를 전담하는 독립적 국가기구로 탄생한 인권위는 그간 사회보호법 폐지, 국가보안법 폐지, 차별금지법 제정, 비정규직 보호 등 누적돼 있던 인권 과제들에 대한 권고와 의견표명을 해왔다. 또 차별시정 활동으로 평등권에 대한 사회적 이해를 넓히고, 경찰·검찰·구금보호시설의 인권침해와 군 인권, 학생 인권, 정보 인권, 스포츠 인권 등 다양한 인권 과제에 대응하는 역할을 했다.

송두환 인권위원장은 "지난 20년 간 인권위가 우리 사회의 변화와 발전을 이끌어낼 수 있었던 성취의 근원에는 수많은 분들의 열정과 헌신, 연대와 지지가 있었다"며 "앞으로도 인권을 최우선의 가치로 두고 외부와 소통하고 협력해 사회적 변화를 이끌어 내며 시대적 과제를 찾아내 앞장서서 감당하는 인권위가 되겠다"고 말했다.

이날 기념식에서는 대한민국 인권상 시상과 기념 공연 등이 진행됐다. 올해 대한민국 인권상 수상자로는 최영미 한국가사노동자협회 대표가 선정됐다. 최 대표는 IMF 외환위기 직후 '여성 가장 돌봅일자리사업단'을 만들고 2006년 국내 최초의 가사노동자 실태조사 실시, 2010년 '돌봄노동자 법적보호를 위한 연대' 활동, 올해 가사근로자법 제정 등 가사노동자 인권 향상을 위해 노력한 공로를 인정받았다.

