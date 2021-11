[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 하림이 25일 신제품 ‘안심하는 크림퐁닭’, ‘안심하는 커리퐁닭’을 출시한다.

하림에 따르면 이번 신제품은 농림축산식품부로부터 동물복지 인증을 받은 농가에서 건강하게 키운 닭을 사용했다. 지방과 콜레스테롤 함량이 낮아 칼로리 부담이 적고 식감도 부드러운 닭 안심 부위를 한입 크기로 잘라 밑간 한 제품이다. 각각 닭안심과 잘 어울리는 크림소스와 커리소스를 함께 구성했다.

‘안심하는 크림퐁닭’은 닭안심과 크림소스가 어우러졌다. ‘안심하는 커리퐁닭’은 닭안심과 인도 커리 맛을 간편하게 즐길 수 있는 제품이다. 가격은 ‘안심하는 크림퐁닭’ 9,800원(500g), ‘안심하는 커리퐁닭’ 9,800원(500g)이다. GS수퍼에서 판매된다.

