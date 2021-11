ICT 이노페스타 2021 개최…디지털 대전환 선도

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 ‘ICT InnoFesta 2021’를 25일 일산 킨텍스에서 개최한다고 밝혔다.

ICT 이노페스타는 한 해 동안 ICT 산업 발전에 기여한 벤처·창업기업 및 관계자의 공로를 치하하고, ICT 산업의 미래를 전망하는 ICT 중소·벤처산업의 대표적인 행사로, 올해는 ‘디지털 대전환의 시대, ICT 산업의 미래’를 주제로 개최된다.

퓨리오사 에이아이 백준호 대표의 기조 강연을 시작으로 시상식, 스타트업 투자유치설명회 및 강연 ICT 세미나, ICT 벤처·창업기업 비즈니스 상담회 및 생활밀착분야 비대면 선도서비스 전시회 등이 진행된다.

시상식에서는 5G, 지능정보, ICT혁신 등 3개 분야에서 ICT산업 발전에 기여한 혁신기업 9곳에 ‘대한민국 ICT대상’을, ICT 중소·벤처 기업인 및 관련 유공자 11명 및 유공기업 2곳에 유공자 포상’을 수여한다. ICT 대상 수상기업은 아토리서치(5G), 아이티아이즈(지능정보), 주식회사 씨에스리(ICT혁신-일자리), 비투엔(ICT혁신-신성장), 지오씨 주식회사(ICT혁신-해외진출), 도움이티에스(ICT혁신-복지) 등이다.

스타트업 투자유치 설명회 및 강연에서는 ‘K-글로벌 스타트업 공모전’ 에 참여한 33개팀 중 결선 진출 10개 팀이 각 기업의 핵심 기술을 소개하고 투자유치에 나서게 되며, 박현호 크몽 대표가 도전과 성장 스토리를 소개한다.

ICT 세미나에서는 국내 ICT 전문가들이 ‘빅데이터 사이언스와 AI가 바꾸는 세상’, ‘메타버스 현황과 도전’, ‘디지털전환 전략 및 구현 방법’ 등 ICT 분야 최신 기술 및 이슈에 대해 논의한다.

올해 비즈니스 상담회에서는 ICT 벤처·창업 기업 10여개사와 통신 3사 간 1:1 상담을 통해 비즈니스 기회를 발굴한다. 비대면 선도 서비스 지원기업 전시회에서는 생활 밀착 분야 비대면 서비스 사업(12개 과제)의 올 한해 성과를 보고하고 각 기업이 비대면 서비스를 시연한다.

류제명 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관은 “최근 불고 있는 ‘제2벤처붐’의 바탕에는 창업·벤처인들의 도전이 있었다”며, “스타트업들의 끊임없는 도전과 혁신이 디지털 대전환의 시대를 선도할 수 있도록 정부도 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

