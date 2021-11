아모레퍼시픽, 대한화장품학회 우수발표상 수상

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽이 사단법인 대한화장품학회 추계학술발표대회에서 ‘뇌파 신호 기반 실시간 감정 인식 솔루션 개발 및 활용 연구’로 화장품 과학기술상 우수발표상을 수상했다고 25일 밝혔다.

이번 학술대회에서 아모레퍼시픽 기술연구원 권구상 책임연구원은 ‘뇌파 신호 기반 실시간 감정 인식 솔루션 개발 및 활용 연구’를 주제로 발표했다. 해당 연구는 화장품 산업에서 특히 중요한 요소인 개인의 감성을, 뇌과학 기술을 이용해 과학적으로 인식하고 해석하기 위한 것이다.

아모레퍼시픽 기술연구원은 뇌파 모니터링을 통한 감정 인식을 목표로, 세계적인 연구 기관인 'imec'와 협업했다. 이를 통해 사람의 감정을 확인할 수 있는 애플리케이션 솔루션과 뇌파 헤드셋을 개발했다. 특히 향을 활용한 뇌파 평가를 통해 다양한 감정 신호를 핵심 지표로 표현하고, 머신 러닝 기법 등을 활용해 실시간 뇌파 분석 결과를 애플리케이션으로 확인할 수 있었다.

해당 솔루션은 화장품의 감성적인 효능 근거를 과학적으로 확인할 수 있으며, 제품 개발 및 마케팅 등 다양한 방면에서도 활용 가능하다. 최근 아모레퍼시픽은 고객 맞춤형 기술, ‘마인드링크드 배스봇’에 관련 기술을 적용해 CES 2022 혁신상을 수상하기도 했다.

박영호 아모레퍼시픽 기술연구원장은 “대한화장품학회 추계학술대회를 통해 아모레퍼시픽 기술연구원의 여러 노력과 성과를 논의할 수 있었고, 특히 의미 있는 성과가 수상으로 이어져서 매우 의미 있다”라며 “아모레퍼시픽 기술연구원은 앞으로도 창조적 장인 정신을 바탕으로 전 세계 고객에게 최고의 제품을 선보이기 위한 최선의 혁신 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 1968년 설립된 사단법인 대한화장품학회는 한국에서 화장품 분야에 종사하는 연구자들을 중심으로 구성된 국내 대표 화장품 학술 단체다. 다양한 학술 행사를 통해 한국 화장품의 품질 및 기술 향상에 공헌하고자 하며, 춘계 및 추계학술발표대회에서는 심사위원단의 심사를 통해 우수 구두발표상과 우수 포스터발표상을 선정해 시상하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr