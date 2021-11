SC그룹 "2030년 한국 수출규모 1조 육박, 주요시장 1위는 중국"

‘무역의 미래 2030: 주목할 트렌드와 시장’

한국 수출 성장률 연평균 7.1% 기록 전망

"기계·통신장비, 총수출 절반가량 차지할 것"

[아시아경제 송승섭 기자]2030년 한국의 수출규모가 1조 달러에 육박할 것이라는 전망이 나왔다. 스탠다드차타드(SC)그룹은 이 시기 한국의 주요 수출시장을 중국, 미국, 베트남 순으로 예상했다. 또 기계·전기전자 업종이 총수출의 절반가량을 차지할 것으로 내다봤다.

25일 업계에 따르면 SC그룹은 최근 ‘무역의 미래 2030: 주목할 트렌드와 시장’ 보고서를 발표하며 이같이 밝혔다. 보고서는 SC그룹의 의뢰를 받은 싱가포르가 무역 데이터 분석, 예측 자료, 500명 이상의 세계적 기업 최고경영진 조사 등을 토대로 만들어졌다.

보고서는 전 세계 수출 규모가 지난해 17조4000억달러에서 2030년 29조7000억 달러로 10년간 70%가량 증가할 것으로 전망했다. 이 기간 한국은 연평균 7.1%의 수출성장률을 기록할 것으로 분석했다. 수출규모도 4890억 달러에서 9720억 달러로 배 가까이 성장한다고 설명했다.

2030년 한국의 주요 수출 시장은 연평균 7.7% 성장이 예상되는 중국이 2790억달러로 압도적 1위를 차지했다. 미국이 1310억달러로 뒤를 이었고 베트남(1040억 달러), 홍콩(540억달러) 순이었다. 인도는 한국의 수출 시장 가운데 가장 빠른 연평균 10.6%의 고성장을 지속해 수출 규모가 330억 달러에 이를 것으로 추측했다.

수출 산업 측면에서는 반도체와 통신장비를 필두로 한 기계·전기전자가 연평균 7.4%의 성장률을 보이며 총수출의 48%를 차지할 것으로 봤다. 금속·광물 역시 전 세계적으로 활발한 인프라 투자, 도시화, 소비 증가 등으로 전체 16%를 점유한다고 추정했다. 특히 한국이 바이오 기술과 의약품 개발의 허브로 부상하고 있으며 역내 석유화학 제품 수요도 많이 늘어나 화학·의약품의 성장세(7.8%)가 가파를 것으로 계산했다.

또 글로벌 기업의 35%는 현재 한국에 제조·구매 기반을 갖추고 있거나 향후 5~10년 안에 마련할 계획이 있다고 대답했다. 또 기업 리더의 90%는 5대 트렌드(▲지속가능한 공정무역 관행 도입 확대 ▲포용적 참여 확대 압력 ▲리스크 다변화 확대 ▲디지털화 확대 ▲고성장 신흥시장으로의 리밸런싱)가 무역의 미래를 결정할 것이라고 응답했다.

사이먼 쿠퍼 SC그룹 기업금융총괄은 “세계 교역량의 증가 전망은 역내·글로벌 무역이 활발하게 진행될 것임을 증명한다”며 “더 다양한 시장과 기업의 성장, 글로벌 무역의 확대를 위해 포용금융 지원 모델을 지속 개발해나갈 방침”이라고 강조했다.

