게이머 필수카드 나왔다…원스토어, 하나카드와 무제한 2%할인

게이머 전용 신용카드 ‘원스토어 1카드’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플리케이션(앱) 마켓 원스토어는 하나카드와 함께 게이머 전용 신용카드 ‘원스토어 1카드’를 25일 출시했다고 밝혔다.

지난 5월 하나은행과 손잡고 개발사들의 금융 부담을 줄여주는 상생 대출을 발표한 데 이어, 이번에는 게임을 즐기는 이용자들에게 특별한 혜택을 제공하는 카드를 선보인 것이다.

원스토어 1카드는 원스토어에서 게임, 앱, 북스, 쇼핑 등 쇼핑 상품권을 제외한 모든 상품 결제 시 결제액의 2%를 월 한도 없이 무제한 청구 할인해 준다. 이와 함께 온라인 게임, PC방 결제와 같은 게임 업종과 각종 배달 업종에서 월 1만원 한도 내에서 최대 5% 할인도 제공하는 등 게임 플레이어들에게 특히 유용한 혜택을 제공한다. 카드 발급 후 원스토어 마이 페이지 ‘원 페이(ONE pay) 관리’에 카드 등록해 사용하면 간단히 혜택을 받을 수 있다.

원스토어는 카드 출시를 기념해 다양한 고객 사은 행사를 준비했다. 먼저 카드 발급만 받아도 원스토어에서 사용할 수 있는 1만 포인트와 원스토어 북스 3000 포인트 및 10% 쇼핑 할인권을 증정한다.

또한 연말까지 약 한 달 간 진행하는 특별 이벤트도 마련했다. 12월 31일까지 원스토어에서 해당 카드로 5만원 이상 결제한 이용자 전원에게는 원스토어 5만 포인트를 제공한다. 더불어 12월 10일까지 10만원 이상 결제 시에는 추첨을 통해 원스토어가 선보인 ‘ㅇㅅㅌㅇ 굿즈 패키지’도 추가로 증정한다.

이재환 원스토어 대표는 “이번 원스토어 1카드 출시로 게임을 사랑하는 많은 플레이어 분들이 더욱 다양한 혜택을 누리길 기대한다”며 “원스토어는 국내 대표 앱마켓으로서 업계와 상생하고 이용자들에게 더 큰 혜택을 제공하기 위한 노력을 앞으로도 지속할 것”이라고 말했다.

