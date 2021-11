삼성전자·SK하이닉스, 3Q 낸드플래시 시장 점유율 상승

삼성 34.0%→34.5% 1위 유지…SK하이닉스, 1.2%p 상승한 13.5%

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 3분기 메모리반도체 낸드플래시 시장 점유율이 상승한 것으로 나타났다. 스마트폰과 데이터센터 시장 수요가 증가하면서 실적과 점유율이 상승한 것으로 풀이된다.

25일 대만의 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 삼성전자의 올해 3분기 낸드플래시 시장 점유율은 2분기 34.0%에서 3분기 34.5%로 0.5%포인트 상승해 1위를 지켰다. 삼성전자의 매출은 직전 분기대비 16.5% 늘어난 65억1000만달러(약 7조7241억원)를 기록했다.

데이터센터 및 스마트폰 제조사들의 재고 확보 움직임에 따라 삼성의 낸드플래시 평균판매가격(ASP)이 전 분기 대비 10% 상승한 데 따른 것이다. 다만 PC용 낸드플래시 수요 약세로 비트 단위 출하량은 전 분기대비 5% 증가하는데 그쳤다.

SK하이닉스의 3분기 낸드플래시 시장 점유율은 2분기보다 1.2%포인트 상승한 13.5%로, 삼성전자와 일본 키옥시아에 이어 3위다. 매출은 전 분기보다 25.6% 상승한 25억4500만달러(약 3조196억원)다.

SK하이닉스가 인수하는 인텔의 낸드 점유율은 3분기 5.9%까지 밀렸다. 인텔은 1분기 7.5%, 2분기 6.7%로 올 들어 지속적인 점유율 하락세를 보이고 있다. 트렌드포스는 "데이터센터 분야에서 강한 수요가 이어지면서 인텔 낸드플래시 제품의 평균 판매가격이 6% 가까이 올랐지만, 업스트림 부품 부족 문제로 출하량이 전 분기 대비 5% 하락했다"고 설명했다.

SK하이닉스는 인텔 낸드 사업 인수와 관련해 현재 중국 규제당국의 승인을 기다리고 있다. 계획대로 올 연말을 기점으로 인수가 마무리되면 SK하이닉스의 낸드 시장 점유율은 19%까지 올라갈 것으로 보인다.

한편 키옥시아의 3분기 낸드 점유율은 19.3%로 2위, 미국 웨스턴디지털은 13.2%로 4위, 미국 마이크론이 10.4%로 5위를 기록했다.

트렌드포스는 올해 3분기 전 세계 낸드플래시 시장이 데이터센터와 스마트폰 시장 수요 증가로 전 분기보다 15.0% 커진 188억7910만달러(약 22조4000억원)를 기록한 것으로 분석했다. 비트 단위 출하량이 11% 늘었고, 평균 판매가격은 4% 상승했다.

다만 4분기는 고객사들이 낸드플래시 재고 정리에 나서는 등 거래량을 줄일 것으로 전망돼 낸드플래시 고정거래가격이 하락할 것이라고 내다봤다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr