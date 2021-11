中, 넷플릭스 1위 '지옥' 불법유통 논란...서경덕 "왜 정신 못 차릴까"

'오징어게임' 이어 2번째 불법 유통..."다른 나라 문화 존중하라"

[아시아경제 김서현 기자] 한국에서 제작된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '지옥(Hellbound)'이 '오징어 게임'에 이어 세계에서 인기를 끌고 있는 가운데, 넷플릭스에 대한 접근 자체가 불가능한 중국에서도 유행을 이어가고 있어 저작권 침해가 발생하고 있다는 지적이 나온다.

서경덕 성신여대 교수는 24일 자신의 인스타그램을 통해 "지난 19일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된 드라마 '지옥'이 중국에서 '지옥공사(地獄公使)'라는 이름으로 중국어 자막이 달린 채 불법 유통되고 있다"며 "현재 중국의 양대 사회관계망서비스(SNS)인 웨이보와 웨이신에서도 큰 화제를 모으고 있다"고 밝혔다.

그는 "중국은 넷플릭스가 정식 서비스되지 않는 국가인데, 불법 다운로드 및 우회 접속 등의 방법으로 한국 콘텐츠를 지속적으로 훔쳐보고 있어 큰 문제가 되고 있다"고 주장했다.

넷플릭스는 '본토 중국'에선 서비스되고 있지 않을 뿐 아니라 넷플릭스와 중국 당국 모두 가상사설망(VPN)을 통해 국가 위치를 변경하는 우회접속을 금지해 단속하고 있다.

서 교수는 "최근 영국 BBC에서는 '중국의 스트리밍 사이트 유쿠가 선보인 '오징어의 승리'가 한국의 히트작 '오징어 게임'을 표절했다는 의혹으로 비난을 받고 있다'고 전했다"며 "바로 중국의 한국 콘텐츠 표절 문제를 정확하게 비판한 것"이라고 지적했다.

이어 "이처럼 세계적인 언론매체에서도 중국의 이런 잘못된 행동들을 강력하게 비판하고 있는데, 대체 왜 정신을 못차리고 있는 걸까"라며 "중국은 다른 나라 문화를 먼저 존중할 줄 아는 법을 배우길 바란다"고 일침했다.

한편 '지옥'은 예고 없이 등장한 지옥의 사자들에게 사람들이 지옥행 선고를 받는 초자연적 현상이 발생하자, 혼란을 틈타 부흥한 종교단체 새진리회와 사건의 실체를 밝히려는 이들이 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 오리지널 콘텐츠다.

지난 19일 공개되자마자 하루 만인 20일 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 플릭스 패트롤의 '넷플릭스 오늘 전 세계 톱 10 TV 프로그램(쇼)' 1위에 오른 바 있다. 이는 앞서 최장 시간 1위 기록을 세운 국내 제작 넷플릭스 오리지널 '오징어 게임'보다 빠른 속도다.

