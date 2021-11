한이리 ‘게르니카의 황소’

피카소의 ‘게르니카’ 그림 속 황소가 튀어나와 자신을 공격하는 환영을 보는 한국계 미국인 화가 케이트. 투약하는 약을 끊으면서 현실과 꿈의 경계가 모호해진다. 어느 날 꿈속에서 에린이란 여자애를 만나 그의 그림을 현실에서 구현하기 위해 거래를 하는데, 알고 보니 에린은 살인자. 이후 그게 꿈이 아닐지 모른다는 사실을 깨달으면서 사건은 급물살을 탄다. “긴박감 넘치는 이야기와 몰입감 있는 전개, 매우 입체적이고 광기 있는 작품”이라는 평가를 받는 한이리의 작품.

(한이리 지음/은행나무)

