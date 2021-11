김부겸 총리 "코로나19 수도권 확산세, 전국으로 퍼질 수 있어" 경고

[아시아경제 나예은 기자] 김부겸 국무총리는 최근 수도권을 중심으로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 전국으로 번져나갈 수도 있다고 경고했다.

김 총리는 24일 오후 대구 EXCO에서 열린 국제소방안전박람회에 참석해 기자들이 '확산세가 강한 수도권과 상대적으로 확산세가 약한 비수도권에 다른 기준으로 방역지침을 적용할 수 있느냐'는 취지의 질문에 이같이 답했다.

김 총리의 답변으로 미루어볼 때, 정부는 수도권만 비상계획을 발동하는 조치는 고려하지 않고 있는 것으로 보인다.

그는 "우선 수도권의 병상 확보와 의료대응 자체가 만만치 않은 상황이어서 정부는 그 문제에 집중할 계획"이라면서도 "어제 전라남도가 오히려 방역 조치를 강화하는 것을 검토하겠다고 했는데, 이처럼 지자체가 판단하도록 할 것"이라고 말했다.

한편 김 총리는 최근 인천에서 발생한 '흉기난동' 사건 당시 경찰의 현장 대응 부실 사례에 관한 질문에는 "좀 더 늠름한 모습을 보여드리지 못한 부분에 대해 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "경찰청장의 사과와 별개로 정부는 조직 내에 어떤 문제점이 있어서 이렇게 국민들에게 실망을 끼치게 됐는지 철저히 점검하겠다"고 강조했다.

또 전날 사망한 전두환 전 대통령의 장례 문제에는 "정부의 원칙적인 입장은 정해졌고, 이 문제는 국민들의 정서를 고려했다는 말씀을 드린다"고 짧게 언급했다.

