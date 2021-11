조규일 진주시장, 실감 콘텐츠 게임 전시회 제작자 격려

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관에서 열린 ‘Slash1592-불굴의 충무공 김시민’ 전시회에 조규일 진주시장이 참석했다고 24일 밝혔다.

이번에 전시된 콘텐츠는 진주시 문화진흥기금 창작프로젝트 지원 사업의 목적으로 마련됐으며, 진주 출신의 인터랙티브 콘텐츠 크리에이터 김동호 씨가 기획 및 총괄 진행을 맡고있다.

김시민 장군의 유년기, 청년기 그리고 장년기의 연대별 게임 캐릭터 3종을 개발하고 시기별 주요 장면은 스토리텔링을 토대로 동작 인식형 상호작용 게임으로 구현했다.

조규일 진주시장은 직접 게임을 시연하고 제작자를 만난 자리에서 “인터랙티브 실감 콘텐츠는 충무공 김시민 장군에 대해 어린이들이 좀 더 쉽고 흥미롭게 접근할 수 있는 좋은 콘텐츠가 분명하다”면서 “앞으로 이러한 진주의 특색에 맞는 좋은 콘텐츠가 개발될 수 있도록 많은 관심을 둘 것을 당부드린다”고 말했다.

