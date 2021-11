내년 9월 지구근접 소행성 충돌

궤도 바뀌는지 확인

인류를 멸종시킬 수 있는 잠재적 위험인 소행성 충돌에서 지구를 구할 수 있는지 가늠해 보는 실험을 할 우주선이 23일(현지시간) 발사됐다.

이날 밤 10시 21분(미국 서부시간·한국시간 24일 오후 3시 21분) 미국 항공우주국(NASA)은 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 '쌍 소행성 궤도수정 실험' 우주선을 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실어 우주로 쏘아 올렸다.

이 우주선은 내년 9월 지구 근접 소행성인 '디디모스'를 11.9시간 주기로 도는 '디모르포스'에 충돌해 공전 주기를 바꿀 수 있는지를 실험하게 된다.

인류가 천체의 궤도를 바꾸는 실험을 나서는 것은 처음이며, 이를 계기로 공룡대멸종과 같은 참사를 막기 위한 지구 방어 전략 수립에도 속도가 붙을 전망이다.

