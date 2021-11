[아시아경제 조인경 기자] 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통이 25일부터 다음달 8일까지 양재점·창동점 등에서 '명품 젓갈 시장'을 열고 김장 재료를 할인 판매한다.

양재점 기준으로 새우젓(육젓·상)은 100g에 1만1000원, 멸치젓(특)과 황석어젓은 각각 100g에 1100원, 1200원 등이며, 김장 주·부재료인 망배추(3입)와 다발무, 대파, 마늘, 생강 등도 합리적인 가격에 선보인다.

농협유통 관계자는 "김장 재료를 한 곳에서 편리하게 준비할 수 있도록 명품 젓갈 시장을 열었다"며 "고객들이 믿을 수 있는 신선한 농산물을 구매하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr