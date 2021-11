[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서(서장 황준현)는 24일 오전 10시부터 서귀포시 안덕면 화순항에서 동절기 해양사고에 대비해 ‘현장부서 화재사고 대응역량 강화 교육·훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이날 교육·훈련은 제주서부소방서 안덕119센터와 협업으로 진행됐다.

▲공기호흡기 등 화재진압장비 사용법 ▲화재진압법 ▲함내 화재진압 실습을 중심으로 선박 화재사고 시 발생할 수 있는 다양한 상황에 대처하기 위한 현장 중심 훈련을 실시했다.

서귀포해경 관계자는 “동절기 인명피해 발생률이 높은 화재사고 예방과 대응능력 향상을 위해 해양경찰은 교육과 훈련을 이어가겠다”며 “국민들은 사전에 초기 대응 행동 요령 숙지하시고, 사고 발생 시 신속히 관계기관에 신고를 바란다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr