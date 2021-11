"건설 현장을 안전하고 똑똑하게" 현대두산인프라코어, SK에코플랜트와 MOU 체결

'사이트클라우드' 활용한 통합 스마트건설 플랫폼 구축

"건설 현장에 디지털 기술 접목, 게임체인저 될 것"

[아시아경제 이혜영 기자] 현대두산인프라코어가 SK에코플랜트와 손 잡고 선제적인 스마트 건설 현장 구축을 본격화한다.

현대두산인프라코어는 23일 인천 동구 본사 글로벌 R&D 센터에서 SK에코플랜트와 ‘스마트 건설기술 상호협력’을 위한 양해각서 (MOU)를 체결했다고 24일 밝혔다. 국내 건설기계 기업과 대형 건설사가 스마트 건설기술 고도화 개발과 실증 협력 프로젝트를 추진하는 것은 이번이 처음이다.

현대두산인프라코어와 SK에코플랜트는 이번 MOU를 통해 건설 생산성, 안전 및 품질 혁신을 위한 스마트 건설기술 고도화와 현장 실증을 함께 추진하기로 했다.

우선 현대두산인프라코어는 클라우드 기반 통합 스마트 건설 플랫폼 '사이트 클라우드'를 활용해 기술 고도화에 나선다. 건설현장을 가상 환경에 그대로 옮겨 놓은 '디지털 트윈(Digital Twin)' 기술을 포함해 토공 물량 분석, 관제, 작업관리 등 플랫폼 기술을 고도화하고 신규 기능을 개발한다. 현장 투입 장비와 플랫폼 간 정보 연계가 가능하도록 한 3D 머신가이던스 등 자동화 시스템도 적용한다.

SK에코플랜트는 스마트 건설 기술이 실제 현장에 오차 없이 적용될 수 있도록 현장 데이터와 시공 노하우, VOC(Voice of Customer) 등을 제공하는 한편 기술 실증 테스트 현장을 마련할 계획이다. 이를 통해 양사는 생산성 및 안정성 등을 높일 수 있는 건설산업 디지털화를 이끌게 될 것으로 전망하고 있다.

이번 협력을 통해 고도화 시킨 스마트 건설기술은 향후 SK에코플랜트가 운영하는 현장에도 적용할 방침이다.

양사의 이같은 협업은 노동인력 감소와 근무시간 단축, 끊이지 않는 안전사고 등으로 전 세계적으로 건설 현장 디지털화 필요성이 커지는 상황을 선제적으로 대응하기 위한 것이다. 스마트건설사업단에서 발표한 ‘스마트 건설 글로벌 인사이트’에 따르면, 오는 2025년 세계 스마트 건설 시장 규모는 전체 시장의 10%인 1조6000억달러(약 1900조원)에 달할 것으로 예상된다.

이동욱 현대두산인프라코어 기술원 부사장은 "클라우드 플랫폼 기반 스마트 건설 기술이 건설 현장을 디지털화로 전환시키는 열쇠가 된다"며 "이번 협력을 통해 더욱 고도화된 스마트 건설 기술은 게임체인저 역할을 할 혁신 기술이 될 것”이라고 전망했다.

장효식 SK에코플랜트 에코인프라 OXG장은 "스마트 건설 기술은 실제 현장에서 발생할 수 있는 여러 변수들을 정교하게 예측하고 생산성과 안전성을 향상시키는 데 큰 도움이 된다"며 "현대두산인프라코어와 기술 협력을 통해 개발사업 설계 시점부터 스마트 건설 기술을 적용함으로써, 건설산업 분야의 스마트 기술력을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 현대두산인프라코어가 개발한 '사이트 클라우드'는 2020년 출시한 국내 유일의 통합 스마트 건설 플랫폼이다. 건설 현장을 드론으로 3차원 측량해 토공 물량 산출 기간을 수십 일에서 수일 내로 단축하고, 굴착 자동화 기술로 초보운전자의 작업 생산성도 40% 향상 시킬 수 있다.

사이트클라우드는 국토교통부 주최 '스마트건설 챌린지' 최고상을 2연패 했으며, 내년 CES 2022에서 글로벌 시장에 첫 선을 보일 계획이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr