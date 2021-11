'장르만 로맨스' 5일째 박스오피스 1위, '유체이탈자' 등 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 조은지가 감독을 맡은 '장르만 로맨스'가 5일 연속 박스오피스 정상을 지켰다.

24일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 23일 '장르만 로맨스'는 3만893명을 모아 박스오피스 1위 차지했다. 지난 17일 개봉한 영화의 누적 관객수는 39만6789명이다.

'장르만 로맨스'는 평범하지 않은 로맨스로 얽힌 이들과 만나 일도 인생도 꼬여가는 베스트셀러 작가의 버라이어티한 사생활을 그린 영화. 배우 류승룡, 김희원, 무진성 등이 출연해 건강한 웃음을 전한다.

같은 기간 마블 영화 '이터널스'는 2만656명을 모아 2위에 올랐다. 지난 3일 개봉해 누적 관객수는 288만8988명이다. 이 밖에 영화들은 1만여명을 모으는 데 그쳤다.

이날 극장을 찾은 총 관객수는 11만3108명으로 집계됐다. 아울러 윤계상 주연 액션 스릴러 '유체이탈자'와 전종서·손석구 주연 멜로 '연애 빠진 로맨스'가 나란히 개봉한다.

