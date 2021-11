美 테일러 낙점한 삼성전자…20조원 투입해 파운드리 공장 건설(종합)

내년 상반기 착공, 2024년 하반기 양산 시작

"반도체 생태계·지방정부와의 협력 등 종합 고려"

삼성전자가 제2의 미국 파운드리(반도체 위탁생산) 공장 부지로 텍사스주 테일러시를 낙점했다. 첨단공정의 핵심 기지로 1기 오스틴 공장과의 시너지는 한층 강화하면서 '기흥/화성-평택-오스틴/테일러'를 잇는 삼성전자의 글로벌 시스템 반도체 생산 체계를 강화, '시스템반도체 비전 2030' 달성 목표에 한발 더 다가설 계획이다.

삼성전자는 24일 테일러시에 미국 투자 중 역대 최대 규모인 170억달러(약 20조원)를 투입해 파운드리 공장을 짓는다고 공시했다. 삼성전자는 "신규 파운드리 라인 투자와 관련해 미국 테일러시 등과 협의를 완료했다"면서 "기존 오스틴 생산라인과의 시너지, 반도체 생태계와 인프라 공급 안정성, 지방 정부와의 협력, 지역사회 발전 등 여러 측면을 종합적으로 고려해 선정했다"고 밝혔다. 착공은 내년 상반기에 이뤄질 예정이며 2024년 하반기 양산을 시작한다.

업계에서는 이 공장에서 5㎚(나노미터·1㎚는 10억분의 1m) 이하의 첨단공정이 이뤄질 것으로 전망하고 있다. 이번 신규 라인에는 첨단 파운드리 공정이 적용될 예정으로 5G, HPC, 인공지능(AI) 등 다양한 분야의 첨단 시스템 반도체가 생산될 예정이다. 삼성전자는 AI, 5G, 메타버스 관련 반도체 분야를 선도하는 전 세계의 시스템 반도체 고객에게 첨단 미세 공정 서비스를 원활하게 제공할 수 있게 될 것으로 기대된다고 설명했다.

삼성의 테일러 공장은 미국 내 삼성의 두번째 반도체 생산 기지가 된다. 삼성전자는 1996년 2월 텍사스주 오스틴에 첫 미국 파운드리 공장을 짓기로 결정하고 같은 해 3월 말 착공한 뒤 1998년 완공, 20년 이상 공장을 가동해왔다. 20여년 만에 미국 내에 삼성이 2기 반도체 공장을 짓게 된 것이다. 김기남 삼성전자 부회장이 한미정상회담을 계기로 지난 5월 170억달러 투자 계획을 밝힌 지 반년 만이기도 하다.

김기남 삼성전자 부회장은 "올해는 삼성전자 반도체가 미국에 진출한 지 25주년이 되는 해로, 이번 테일러시 신규 반도체 라인 투자 확정은 새로운 미래를 준비하는 초석이 될 것"이라며 "신규 라인을 통해 글로벌 반도체 공급망 안정화는 물론 일자리 창출, 인재양성 등 지역사회의 발전에도 기여할 것"이라고 말했다.

테일러시 신규 라인은 평택 3라인과 함께 삼성전자의 '시스템반도체 비전 2030' 달성을 위한 핵심 생산기지 역할을 할 전망이다. 삼성전자는 이번 라인 건설로 글로벌 시스템 반도체 생산 체계를 강화해 고객사 수요에 대해 신속히 대응하고 신규 고객사 확보도 이뤄질 것으로 보고 있다. 또 글로벌 반도체 공급망 안정화와 함께, 장기적으로 다양한 신규 첨단 시스템 반도체 수요에 대한 대응 능력을 확대해 4차 산업혁명 가속화 등 차세대 IT 산업 발전에 기여할 것이라는 전망이다.

삼성전자의 투자 결정에 그렉 애벗 텍사스 주지사는 "삼성전자의 신규 테일러 반도체 생산시설은 텍사스 중부 주민들과 가족들에게 수많은 기회를 제공하고, 텍사스의 특출한 반도체산업 경쟁력을 이어가는데 중요한 역할을 할 것"이라면서 "텍사스가 첨단 기술분야의 리더는 물론 역동적인 경제 강자로 거듭날 수 있도록 우리의 파트너십을 확대해 나가길 기대한다"고 말했다.

이번 투자 결정은 이재용 삼성전자 부회장이 지난 8월 13일 가석방된 이후 3개월 만에 나왔다. 5년 만에 미국 출장길에 나선 이 부회장은 열흘간의 바쁜 일정을 모두 마무리 하고 이날 오후 귀국한다. 대규모 투자 단행을 마무리한 이 부회장은 미국 공장을 필두로 시스템반도체 점유율 사냥에 적극 나설 것으로 전망된다. 올해 임원 인사 등을 통해 내부 정비를 마친 뒤 본격적으로 '뉴삼성' 만들기에 나설 것으로 예상된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr