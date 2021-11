폴 바셋, 겨울 시즌 한정 메뉴 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 폴 바셋이 25일부터 겨울 시즌 한정 메뉴를 출시한다고 24일 밝혔다.

폴 바셋이 선보이는 겨울 음료는 추운 몸과 마음을 녹여주고, 긴장감을 완화시켜주는 ‘호지차 라떼’와 ‘애플 시나몬 티’, 리프레싱에 도움이 되는 ‘토마토 바질 에이드’다. 호지차 라떼는 녹차 잎과 줄기를 볶은 호지차를 우유와 함께 즐기는 티라떼로 고소하고 달콤한 맛이 특징이다. 애플 시나몬티는 달콤한 사과에 몸을 따뜻하게 해주는 시나몬을 넣어 향긋하고 따뜻하게 즐기기 좋은 메뉴다. 카페인이 없어 저녁시간에도 편안하게 즐길 수 있다. 폴 바셋에서 처음 선보이는 토마토 바질 에이드는 상큼한 토마토 맛에 은은한 바질 맛과 향이 느껴지는 이색적인 음료다.

연말을 맞아 폴 바셋은 파티에 어울리는 케이크 사전 예약 판매도 진행한다. 올 해 출시해 큰 인기를 얻었던 ‘다크 헤이즐넛 케이크’와 ‘우유 크림 케이크’를 홀케이크로 선보였는데, 크리스마스 디자인의 초콜릿을 얹어 시즌 분위기를 만끽할 수 있다.

폴 바셋 케이크는 크라운오더 앱과 네이버 주문하기를 통해 25일부터 다음 달 8일까지 사전 예약이 가능하다. 사전 예약 고객에게는 3000원 할인 혜택이 주어지며, 크라운 오더로 주문할 경우 룽고(Standard) 쿠폰 1매도 추가로 증정한다. 다음 달 9일부터 28일까지는 일반 예약도 가능하며, 일반 예약 고객의 경우 크라운 오더로 주문할 경우에만 룽고(Standard) 쿠폰 1매가 지급된다.

한편 폴 바셋 공식 인스타그램에서는 다음 달 1일부터 ‘폴 바셋 산타 이벤트’도 진행될 예정이다. 폴 바셋에서 보낸 따뜻한 겨울의 순간을 공유하는 이벤트로, 추억 사진을 공유해준 고객 100명에게는 추첨을 통해 특별한 선물을 지급할 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr