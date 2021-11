정부, 美와 손잡고 비축유 푼다…국제유가 급등에 동맹국 협력

[세종=아시아경제 권해영 기자] 국제유가가 치솟으면서 정부가 미국이 제안한 비축유 공동방출에 동참한다.

정부는 미국이 제안한 비축유 공동방출에 참여하기로 결정했다고 24일 밝혔다. 이번 비축유 방출에는 미국을 중심으로 한국, 일본, 인도 등 주요 경제권 국가들이 참여한다.

방출물량 및 시기 등 구체적인 사항은 향후 미국 등 우방국과의 협의를 통해 결정할 예정이다.

정부는 최근 급격하게 상승한 국제유가에 대한 국제 공조 필요성, 한미동맹의 중요성 및 주요 국가들의 참여 여부 등을 종합적으로 고려해 이번 미국의 비축유 방출 제안에 동참하기로 했다. 국제유가는 두바이유 기준 올초 대비 50% 이상 상승한 상태다.

구체적인 비축유 방출 규모, 시기, 방식 등은 추후 구체화될 예정이다. 지금까지 정부는 비축유를 3차례 방출한 전력이 있다. 2011년 리비아 사태 당시에는 국제 공조 차원에서 비축유의 약 4%인 346만7000배럴을 방출한 바 있다.

산업통상자원부 관계자는 "비축유를 방출해도 실질적인 유가 안정 효과는 단기에 그칠 수 있다"면서도 "그럼에도 미국을 중심으로 한 비축유 방출 결정은 산유국에 보내는 시그널 측면에서 적잖은 의미가 있다"고 밝혔다. 이어 "방출 규모는 과거 국제에너지기구(IEA) 국제공조에 따른 방출 사례와 유사한 수준에서 결정될 것"이라며 "이럴 경우 국내 비축유는 IEA 국제기준에 따라 100일 이상 지속 가능한 물량을 보유할 수 있어 비축유를 방출하더라도 비상시 석유수급에는 영향이 없을 것으로 예상된다"고 설명했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr