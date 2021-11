中 개인 방송도 금지…크리스·정솽 등 88명 퇴출

광전총국 "사회적 문제 연예인 출연 원천 봉쇄"

[아시아경제 차민영 기자] 한국 유명 아이돌 그룹 엑소 출신 크리스를 비롯해 중국에서 사회적 물의를 빚은 88명이 중국 개인 인터넷 방송 업계에서 공식 퇴출됐다.

23일 인민일보 온라인판에 따르면 중국공연업협회 인터넷 분야 지회는 크리스, 정솽, 장저한 등 유명 연예인 3명을 포함해 총 88명을 인터넷 방송 관련 경고 대상자 명단에 포함했다. 이 명단에 포함되면 스트리밍 플랫폼에서 계정을 얻을 수 없게 된다.

크리스는 성폭행 혐의, 정솽은 고액 탈세, 장저한은 일본 태평양 전쟁 전범들이 합사된 야스쿠니 신사 방문 사진 게재 등으로 각각 물의를 일으켰다.

앞서 중국 방송 규제기구인 광전총국은 사회적으로 문제를 일으킨 연예인의 출연을 원천 봉쇄하고, 고액 출연료를 금지하는 내용의 대중문화 분야 고강도 규제를 지난 9월 발표한 바 있다.

관영 글로벌타임스도 "미성년자들의 가치를 왜곡하고 사회적 거버넌스를 위험하게 하는 아이돌 팬덤 문화를 정화해야 한다"면서 "외국 세력에 이용되고 중국의 정치적 안정을 위협할 수 있다"고 주장했다.

