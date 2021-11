[전두환 사망] 靑 "청와대 차원의 조화·조문 계획 없다" (종합)

"명복 빌고 유가족에 위로의 말씀"…"추모 메시지보다는 사망 관련 브리핑"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 전두환 전 대통령 사망과 관련해 청와대 차원의 조화와 조문 계획이 없다고 밝혔다.

박경미 청와대 대변인은 23일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "전두환 전 대통령의 명복을 빌고 유가족에 위로의 말씀을 전한다"고 말했다.

다만 박 대변인은 "끝내 역사의 진실을 밝히지 않고 진정성 없는 사과가 없는 점은 유감을 표한다. 청와대 차원의 조화와 조문 계획은 없다"고 밝혔다. 청와대는 이번 브리핑에 문재인 대통령 뜻이 담겼다고 설명했다.

청와대 핵심 관계자는 노태우 전 대통령의 경우 하루 뒤에 브리핑이 나왔는데 전두환 전 대통령의 경우 사망 당일 브리핑이 나온 배경과 관련해 "추모 메시지라기보다는 전두환 전 대통령 사망 관련 대변인 브리핑이다. 지난번은 (노태우 전 대통령) 추모 브리핑이다. 분명한 차이가 있다"고 설명했다.

청와대 핵심 관계자는 "망자에 대한 최소한의 예우 차원에서 명복을 빈다고 했고 5·18 민주화운동 진상규명에 협조하지 않았다는 게 브리핑 내용에 담겨 있다"고 덧붙였다.

청와대 핵심 관계자는 전두환 전 대통령이라는 호칭을 사용한 배경과 관련해 "브리핑을 하기 위해서 직책을 어쩔 수 없이 사용한 것이다. 문재인 대통령께서 전두환 전 대통령이라고 직접적으로 말씀하신 것은 아니다. 브리핑을 위한 호칭"이라고 말했다.

