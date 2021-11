아프리카TV, e스포츠 축제 '프리콘' 25일 개최

[아시아경제 강나훔 기자] 게임과 e스포츠를 사랑하는 BJ·이용자를 위한 e스포츠 축제가 열린다.

아프리카TV는 25일~28일 서울 잠실 롯데월드에 위치한 아프리카 콜로세움에서 게임&e스포츠 축제 '프리콘(FreeCon)'을 개최한다고 23일 밝혔다. 지난해에 이어 올해 2회째를 맞이한 프리콘은 게임과 e스포츠를 매개로 자유롭게 다양한 콘텐츠를 축제처럼 함께를 즐긴다는 의미를 담고 있다.

프리콘은 25일 정찬용 아프리카TV 대표의 오프닝과 함께 문을 연다. 이어 채정원 아프리카TV e스포츠&게임콘텐츠사업부문장이 기조연설을 통해 2022년 아프리카TV e스포츠의 방향에 대한 청사진을 제시할 예정이다.

이후 나흘간 리그오브레전드(LoL), 스타크래프트, 철권7, 피파온라인4 등 다양한 게임 종목의 e스포츠 경기가 진행되며, 인기 BJ와 중계진, e스포츠 업계 관계자들이 출연하는 토크콘서트 등 나누는 소통의 시간도 마련된다.

이용자들을 위한 다양한 이벤트와 경품도 마련된다. 아프리카TV에서 라이브 스트리밍으로 프리콘을 시청하는 유저들에겐 '드롭스' 이벤트를 통해 매 콘텐츠 별로 경품이 제공될 예정이다. 또 프리콘 현장을 방문한 유저들에게도 다양한 경품이 제공된다. 프리콘 일자별 현장 관람 티켓은 티켓 링크를 통해 구매할 수 있다.

채 부문장은 "아프리카TV는 지속적으로 게임과 e스포츠 팬들을 위해 다양한 활동으로 소통할 것"이라며 "준비한 많은 콘텐츠들을 재미있게 즐기고 아프리카TV의 e스포츠에 대한 열정을 많이 느껴주시길 바란다"고 말했다.

올해 프리콘은 아프리카 콜로세움 개관 이후 처음으로 유관중으로 진행되는 행사다. 2021 프리콘과 관련된 보다 자세한 사항은 아프리카TV e스포츠 페이지를 통해 확인할 수 있다.

