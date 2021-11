금감원 "해외주식 소수점 거래...매매손실외 환차손도 주의해야"

[아시아경제 박지환 기자] 금융당국이 이달부터 확대 시행되는 해외주식 소수점 거래와 관련해 주식 가격 하락에 따른 매매손실 외에도 환율변동으로 인한 환차손도 발생할 수 있다며 주의를 당부했다.

금융감독원은 이달부터 총 20개 증권사들이 해외주식 소수점 거래 서비스를 시작할 수 있게 된 만큼 해외주식 소수점 거래 관련 투자자 유의사항을 안내한다고 23일 밝혔다.

금융위원회는 지난 12일 정례회의를 통해 해외 주식 소수점 거래를 혁신금융서비스로 신규 지정했다. 지금까지는 한국투자증권과 신한금융투자 두 곳만 해외 주식 소수점 거래가 가능했다. 앞으로는 두 곳을 포함한 증권사 20곳에서 해외 주식 소수점거래가 가능해진다. 이번 혁신금융서비스 지정으로 해외 주식 소수점거래가 가능해진 증권사는 DB금융투자, KB증권, KTB투자증권, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 카카오페이증권, 키움증권, 토스증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권 등이다.

해외주식 소수점 거래는 투자자가 소수단위 주문을 하면 증권사가 취합해 1주 단위로 매매 주문을 제출할 수 있는 제도다. 예를 들어 예를 들면 1090달러의 테슬라 1주를 사려면 한화로 약 128만원이 필요하다. 하지만 앞으로는 테슬라 0.1주도 살 수 있게 돼 10만원, 20만원 등 사고 싶은 만큼만 소수점으로 매수할 수 있다. 고가 주식에 대한 주식투자 접근성이 확대되고, 소규모 투자금으로 다양한 포트폴리오 구성이 가능해질 것으로 기대된다.

금감원은 우선 해외주식 소수점 거래 서비스 가입 및 이용시에는 1주 단위 거래와의 차이점, 증권사별 거래 방식 차이에 더욱 유의해야 한다고 강조했다. 모든 종목에 소수점 거래 서비스가 제공되는 것은 아니며 증권사별로 거래가 가능한 종목 확인이 필요하다는 설명이다.

증권사별로 주문방법(수량·금액 단위 등), 최소 주문 단위, 주문 가능 시간, 주문 경로(MTS 등) 제한 여부 등이 다르게 적용될 수 있다. 증권사들은 여러 투자자의 소수단위 매매주문을 취합해 집행하고 있다. 매매주문과 체결 시점의 차이가 발생할 수 있어 매매가격 혹은 실제 배정받는 주식 수량이 변동될 수 있다. 투자자가 원하는 시점에 매매가 어려울 수도 있다.

권리행사 관련해서는 소수 단위 주식은 배당, 의결권 행사, 주식분할 또는 주식병합에 따른 배정 등 권리행사 방식이 1주 단위 주식과 다르므로 증권사별 약관 내용에 대한 확인이 필요하다.

소수 단위 주식은 타 증권사로 대체를 할 수 없는 것이 단점이다. 단 소수 단위 주식 보유분에 대해서도 1주 단위 계좌 대체는 가능하다.

아울러 해외주식은 국내공시가 이루어지지 않아 투자관련 정보 취득이 제한적이고, 주식 가격 하락에 따른 매매손실 외에 환차손이 발생할 수 있다는 게 금감원의 지적이다.

